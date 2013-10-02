В пам'ять про застреленого мера Феодосії ветерани-афганці провели турнір зі стрільби
12:02, 02 жовтня 2013Суспільство
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Переможцю змагань вручили велосипед.
Афганці провели турнір пам'яті Бартенєва / Фото: feodosea.com
У Феодосії ветерани Афганістану змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Як пише "Сегодня", турнір був присвячений пам'яті загиблого мера Олександра Бартенєва.
"Олександр Володимирович зустрічався з нами, вболівав за нас, просив більше працювати з молоддю, сам допомагав проводити турніри з дітьми. Він часто згадував, яким душевним було спілкування людей в роки його дитинства. Ось так само тепло спілкуємося ми на наших змаганнях", - зазначили учасники змагань.
Переможцю змагань вручили велосипед.
Як повідомляв УНІАН, мера Феодосії Олександра Бартенєва застрелили з обріза 29 липня 2013.
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