В пам'ять про застреленого мера Феодосії ветерани-афганці провели турнір зі стрільби

У Феодосії ветерани Афганістану змагалися у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Як пише "Сегодня", турнір був присвячений пам'яті загиблого мера Олександра Бартенєва.

"Олександр Володимирович зустрічався з нами, вболівав за нас, просив більше працювати з молоддю, сам допомагав проводити турніри з дітьми. Він часто згадував, яким душевним було спілкування людей в роки його дитинства. Ось так само тепло спілкуємося ми на наших змаганнях", - зазначили учасники змагань.

Переможцю змагань вручили велосипед.

Як повідомляв УНІАН, мера Феодосії Олександра Бартенєва застрелили з обріза 29 липня 2013.