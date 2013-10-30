Зниження ВВП України в третьому кварталі прискорилося до 1,5% - Держстат

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в третьому кварталі 2013 року порівняно з третім кварталом 2012 року знизився на 1,5% (у постійних цінах 2007 року), повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, ВВП України за підсумками третього кварталу демонструє спад п'ятий квартал поспіль. Спад ВВП у річному виразі (третій квартал 2013 до третього кварталу 2012 року) становив 1,5%, порівняно з другим кварталом із урахуванням сезонного чинника спад ВВП уповільнився до 0,4%. Інформація про номінальний ВВП України за підсумками третього кварталу не повідомляється.