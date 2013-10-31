На Одещині в ДТП постраждали вісім громадян Молдови

08:57, 31 жовтня 2013
Суспільство
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В Одеській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою постраждали 8 громадян Молдови

В ДТП постраждало 8 осіб / Фото : vpoltave.info

Як повідомляє Держслужба з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні о 2.00 ночі поблизу с. Єреміївка Роздільнянського району, на 424-му км автошляху Київ-Одеса сталося зіткнення пасажирського мікроавтобусу «Мерседес», що перевозив 9 пасажирів (громадян Республіки Молдова), з вантажним автомобілем МАН.

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Внаслідок дорожньо-транспортної події постраждало 8 осіб, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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