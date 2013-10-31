У Чернігівській області під футбольними воротами загинула дитина

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в області.

30 жовтня в смт Добрянка Ріпкинського району внаслідок падіння металевих футбольних воріт було смертельно травмовано місцевого мешканця 2003 року народження.

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Причини та обставини цієї події з`ясовують співробітники Ріпкинського районного відділу УМВС України у Чернігівській області.