У Чернігівській області під футбольними воротами загинула дитина
10:42, 31 жовтня 2013Суспільство
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У Чернігівській області внаслідок падіння футбольних воріт загинув 10-річний хлопчик
Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в області.
30 жовтня в смт Добрянка Ріпкинського району внаслідок падіння металевих футбольних воріт було смертельно травмовано місцевого мешканця 2003 року народження.
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Причини та обставини цієї події з`ясовують співробітники Ріпкинського районного відділу УМВС України у Чернігівській області.
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