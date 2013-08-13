Кабмін надасть Укравтодору держгарантії на 5 мільярдів
15:44, 13 серпня 2013Суспільство
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Кабмін надасть держгарантії на 5 млрд грн для забезпечення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань «Укравтодору»
Укравтодор отримає держгарантії / Фото : myvin.com.ua
Кабінет міністрів України затвердив умови надання державних гарантій в обсягу 5 млрд грн з метою забезпечення зобов'язань за внутрішніми і зовнішніми запозиченнями, здійснюваним Державним агентством автомобільних доріг «Укравтодор».
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Про це йдеться в постанові уряду №479 від 3 липня, розміщеній на урядовому порталі.
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