У Дніпропетровській області злодії на очах у міліції вкрали 10-тонний міст

Вкрали - кажуть одні жителі, забрали своє - відповідають інші. Міст пиляли під наглядом міліції. Вона, як і годиться, відкрила кримінальне провадження і віднесла конструкцію у двір тим, хто його зрізав.

Обидва мости стояли поруч. Металевий, від якого вже нічого не залишилося, кажуть, зробив колись один з місцевих жителів. Десять тонн металу стояли 30 років. Люди, які побачили, що пригнали трактор і екскаватор для транспортування мосту, викликали міліцію, повідомляє 34.ua.

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«Міліція приїхала і нас запевнила, що не треба лякати грабіжників. Мовляв, правоохоронці сидять у засідці і чекають, поки цей міст зірвуть. Це потрібно для того, щоб був склад злочину», - розповіла місцева мешканка Валентина.

Міст під пильним наглядом міліції все ж витягли, і як речовий доказ, кажуть, перетягли у двір тих же злодіїв під розписку.

«Правильно, вкрадене вилучено. Металоконструкція віддана під відповідальне зберіганнягромадянці, яка... загалом, я більше не можу говорити... міст відданий під зберігання громадянам цього села », - намагався пояснити ситуацію начальник штабу Петриківського РВ Леонід Горяїнов.