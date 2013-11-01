В Україні розпочався місяць добровільної здачі зброї

В Україні з 1 по 30 листопада правоохоронці проводять місячник добровільної здачі зброї.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Громадяни, які добровільно впродовж листопада звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності, підкреслюється в повідомленні.

Читайте також: По всій Макіївці дозволи на зброю видавалися з грубими порушеннями

Крім того, зазначили в МВС, якщо громадяни у вказаний термін добровільно здадуть до органів внутрішніх справ мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.

Правоохоронці нагадують, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки – це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність.