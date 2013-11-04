У Львові обрали найталановитіших молодих скрипалів

У Львові завершився Міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси, який тривав з 24 жовтня до 3 листопада в приміщеннях музичної академії та філармонії Львова.

Першу премію Міжнародного конкурсу було присуджено двом виконавцям - Джонґ Да Сол (Канада) та Маркіяну Мельниченку (Австралія). Другу премію також поділили між собою Ї-Йон Гонґ (Південна Корея) та Лев Солодовніков (Росія). Журі вирішило не вручати гран-прі та третю премію.

Також спеціальну нагороду від журі за краще виконання концерту №2 Мирослава Скорика отримав Маркіян Мельниченко (Австралія). Спеціальні нагороди "Перспектива" дісталися Роману Холматову (Україна), Ган Ксі (США), Джінг Ксінг (Китай), Назару Федюку (Україна), Ярославу Бронзей (Україна), Світлані Безотосній (Росія). Спеціальну нагороду – запрошення на тиждень до Львова з проживанням у готелі "Вінтаж" було присуджено Джонг Да Сол (Канада).

Зазначимо, участь у престижному конкурсі взяли 18 учасників з України, Канади, Японії, Китаю, Австралії, Південної Кореї, Росії та США.

Конкурс складався з трьох турів. До другого туру пройшли десять учасників, а фіналістами стали п'ятеро скрипалів: Маркіян Мельниченко (Австралія), Лев Солодовніков (Росія), Джонґ Да Сол (Канада), Ї-Йон Гонґ (Південна Корея), Роман Холматов (Україна).

Генеральним партнером конкурсу виступила компанія "Світоч" та Nestlé.