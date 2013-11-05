Кабмін схвалив проект з Сhevron з видобутку сланцевого газу

Відповідне рішення закріплене в урядовому розпорядженні від 30 жовтня, оприлюдненому на сайті Кабміну.

«Схвалити проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Олеської, між державою Україна і компанією "Шеврон Юкрейн Б.В." і товариством з обмеженою відповідальністю "Надра Олеська", - зазначається у документі.

Згідно з розпорядженням, Кабмін уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького підписати зазначену угоду, дозволивши вносити у разі потреби до її проекту зміни, що не мають принципового характеру.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня поточного року Івано-Франківська обласна рада на позачерговій сесії узгодила нову редакцію проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах площі "Олеська", між державою Україна, компанією "Шеврон Юкрейн Би. В." і ТОВ "Надра Олеська".

Депутати Львівської обласної ради 3 жовтня угодили проект УРП з компанією "Шеврон Юкрейн Би. У" про видобуток сланцевого газу на Олеській площі.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладання угод про розподіл продукції по Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська та Івано-Франківська області) площам із запасами сланцевого газу. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі становлять 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн - на етапі промислової розробки.