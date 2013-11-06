У Запорізькій області невідомі поранили бізнесмена, викравши в нього $ 25 тисяч

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, злочин було вчинено 5 листопада в районі с. Шелюги Якимівського району області.

«Автомобілю «Мазда», на якому люди (за неофіційними даними – бізнесмени – УНІАН) їхали купувати новий автомобіль, перекрили проїзд за допомогою залишеної на проїжджій частині машини, чим змусили потерпілих зупинитися. Після цього невідомі в масках вчинили розбійний напад: завдали водієві «Мазди» кілька ножових поранень, заволоділи автомобілем, грошима в сумі близько 25 тис. доларів, які призначалися для купівлі нового автомобіля, і втекли», - повідомили в ДУ МВС України в Запорізькій області.

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За даним фактом відкрито провадження за ч. 4 ст. 187 - «Розбій, сполучений із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень» і ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – «Незаконне заволодіння транспортним засобом з нанесенням великих матеріальних збитків».

Ведеться розшук зловмисників.