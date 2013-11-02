На Київщині невідомі викрали з кабінету директора школи понад 300 тисяч гривень

У Боярці Київської області двоє невідомих викрали з кабінету директора школи 60 тис. грн батьківських внесків на потреби навчального закладу та 30 тис. доларів, які належать одному із вчителів.

Як повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області Микола Жукович, інцbдент cтався сьогодні вночі. За його словами, за попередніми даними, двоє чоловіків ввечері заховалися у школі, вночі побили та зв’язали сторожа, забрали в нього ключи від кабінету директора, а там за допомогою болгарки відкрили сейф та викрали гроші.

Читайте також: На Закарпатті пограбували банк, що знаходиться в одній будівлі з податковою

Міліція вживає заходів для встановлення і затримання грабіжників.