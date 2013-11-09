У Києві за підтримки УНІАН відкрилося XI ножове шоу «Сталева грань» (фото)

Свято краси і величі клинкових виробів вже не перший рік є основною подією в Україні для захоплених людей, що цінують холодну красу. Головною метою «Сталевий грані», в першу чергу, є розвиток ножової культури та ознайомлення з світовими шедеврами самих різних майстрів, як сучасності, так і минулого.

Під час офіційного відкриття організатори, гості та учасники "Сталевий грані" - майстри ножової справи, ковалі, майстри народних українських промислів та гості заходу спільно виготовили "Підкову - талісман на щастя" з побажаннями удачі для української делегації на саміті у Вільнюсі на знак підтримки державної стратегії щодо вступу України до Європейського союзу. Учасники фестивалю передали спільно виготовлену "Підкову - талісман на щастя" до Адміністрації Президента України.

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Протягом 2-х днів, 9-10 листопада, у програмі "Сталевої грані" заплановані: майстер -класи з кування ножів, сокир, роботи на гріндері, правки і заточування клинкових виробів, кулінарні шоу від шеф-кухарів, зокрема, фірмова обробка м'яса по-грузинськи, крім того - шабельні бої, семінари, виступи та турнірах, конкурси серед відвідувачів шоу.

Традиційно в рамках заходу для відвідувачів буде відкрито «Місто майстрів», де можна не тільки побачити роботу професіоналів ножового, ковальського, гончарного справ та інших народних ремесел, а й спробувати щось зробити самостійно. У рамках гончарного шоу буде продемонстровано мистецтво розпису гончарних виробів "Фляндрівка".

У рамках ножового шоу «Сталева грань» можна ознайомитися з роботами майстрів з України, країн СНД та світу, дізнатися про тенденції світового ринку.