Відкрилася виставка про чотирьох лідерів українського національного руху

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

«Документальна фотовиставка «Сила волі. Провідники визвольного руху» розповідає про чотирьох людей-символів українського визвольного руху. Про минуле боротьби та особистого життя командирів УПА Романа Шухевича і Василя Кука, засновника ОУН Євгена Коновальця та лідера націоналістичного руху Степана Бандери розказують фотографії, архівні документах та спогадах їхніх сучасників», - зазначається в повідомленні.

Чимало світлин та документів представлено вперше.

«Життя Євгена Коновальця, Романа Шухевича, Степана Бандери та Василя Кука разом охоплює понад 100 років, і це було визначальне для України століття. На його початку у світі навіть не знали про українців, а вже через століття світ визнав Україну як незалежну державу, зокрема завдяки персональній боротьбі кожного з цих людей. Їх сила волі запалила і штовхнула тисячі інших людей, які піднялися до боротьби за волю», - відзначив історик, голова вченої ради ЦДВР Володимир В’ятрович.

На відкритті був присутній син останнього командира УПА В.Кука Юрій Кук. Він розповів, що в дитинстві мало чув про визвольний рух від батька, бо той боявся за безпеку сина. «Батько боявся, що якщо я щось знатиму, то це можна негативно позначитись на моєму житті, кар’єрі. Він не хотів, щоб я займався політикою, бо точно би потрапив в тюрму чи на заслання. На виставці він справді представлений таким, як був у житті. В нього було дуже багато книжок. Батько постійно щось читав, щось досліджував, дуже цікавився українською культурою», - згадує Ю.Кук.

Авторами експозиції є історики Центру досліджень визвольного руху та Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Володимир В’ятрович, Руслан Забілий, Ігор Дерев’яний та Андрій Шевців, дизайн виконала Ольга Сало.

На думку авторів, після перегляду виставки кожен має задуматися, чи готовий мати таку силу волі, щоб досягнути бодай десятої частини тої жертовності, яку мали ці люди.

«Перед глядачем постає шлях кожного з чотирьох провідників: Є.Коновальця, С.Бандери, Р.Шухевича та В.Кука. Від народження до загибелі. Про вибір і жертву кожного. Про час, у який вони жили. Про дилеми, які вони вирішували. Про бої і протистояння, в яких вони перемогли. Чи програли. Втім, їхній фізичний програш обернувся перемогою духу. Яким чином - про це теж у виставці», - говорять організатори і запрошують відвідати виставку до 4 листопада (щодня з 10:00 до 19:00, крім понеділків) у Національному музеї Тараса Шевченка.