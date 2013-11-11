66% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні 2013 року.

Натомість не погоджуються з таким твердженням 22% опитаних. Не визначились з цього питання 12% респондентів.

За останні чотири роки зафіксовано найбільший відсоток респондентів, які вважають Голодомор геноцидом. Зокрема, згідно з результатами досліджень соціологічної групи «Рейтинг», у 2010 році цей відсоток становив 61%, у 2011 році – 58%, у 2012 році – 59%, а вже цього року – 66%.

При цьому кількість противників визнання Голодомору геноцидом впродовж 2010-2013 років зменшилася з 25% до 22%.

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Тезу про геноцид поділяють понад 80% жителів заходу, центру та півночі, а також більше половини респондентів на сході та близько 40% – на півдні та Донбасі. Ріст показника відбувся у всіх регіонах, крім півдня.

Тезу про геноцид поділяють близько 90% виборців лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка, близько 80% виборців лідера партії «УДАР» Віталія Кличка та народного депутата Петра Порошенка, більше половини виборців Президента України Віктора Януковича та понад 40% – лідера КПУ Петра Симоненка.

В електораті жодного із кандидатів у президенти не зафіксовано перевищення кількості противників тези над прихильниками, зазначають автори дослідження.

З тезою погоджуються усі без винятку вікові категорії населення, незалежно від рівня освіти чи статі, при цьому найбільше невизначених – традиційно серед молоді.

Жителі сіл більше згодні з тезою про Голодомор-геноцид, ніж жителі міст (79% проти 60%).

З тим, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, погоджуються майже 90% респондентів, які рідною мовою вважають українську.

Водночас, серед респондентів, які вважають рідними одночасно українську та російську, таких 60%, а серед респондентів, які вважають рідною лише російську, – лише близько 40%.

Дослідження проводилося 26 вересня – 6 жовтня 2013 року. Всього опитано 2 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження (з імовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%? для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.