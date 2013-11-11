У Тернополі серед білого дня вкрали автобусну зупинку (фото)

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, інцидент стався 9 листопада на вул. Київській.

Перехожі робітників, які розбирали зупинку із бетонних плит з накриттям, прийняли за працівників комунальних служб. Насправді ж, як виявилося, служби міста до даних дій не мали жодного стосунку.

Читайте також: У Кременчуку вкрали зупинку громадського транспорту

Міський голова Тернополя Сергій Надал звернувся в правоохоронні органи з проханням встановити винних та притягнути до відповідальності осіб, які самовільно демонтували зупинку громадського транспорту.

«З метою дотримання законних прав та інтересів членів територіальної громади міста Тернополя, недопущення та запобігання випадків порушення вимог містобудівного законодавства, просимо в межах наданих законом повноважень вжити заходів реагування щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, якими самовільно демонтовано зупинку громадського транспорту на вул. Київська, що призвело до грубого порушення вимог законодавства, порушення прав громадян у сфері транспортного обслуговування та завдало значних матеріальних збитків», – йдеться у зверненні міського голови до начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції Юрія Олійника, начальника управління внутрішніх справ України в Тернопільській області Віктора Сака та прокурора міста Тернополя Віталія Сідорова.

За попередніми даними, сума збитків складає 10-12 тис. грн, всі бетонні плити та конструкції зупинки невідомі викрали.