У Кременчуку вкрали зупинку громадського транспорту

У Кременчуку Полтавської області невідомі вкрали зупинку громадського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на апаратній нараді у виконкомі повідомив голова Крюківського району Кременчука Андрій КОВАЛЕНКО.

За його словами, "на пристойній відстані було знайдено лише залишки павільйону зупинки, а все придатне (металобрухт, столярні частини) - викрадено. Раніше люки і грати крали, а зараз ось до чого дійшло».

А.КОВАЛЕНКО закликав патрульно-постову службу міліції працювати активніше, щоб попереджувати такі злочини, адже випадки крадіжок люків і грат також почастішали.