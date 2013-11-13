У Чернігові бійці "Беркута" затримали озброєного рецидивіста.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, 11 листопада жителі однієї з п'ятиповерхівок міста повідомили оперативному черговому Чернігівського міського відділу внутрішніх справ про постріл у квартирі на останньому поверсі. Бійці спецпідрозділу "Беркут", прибувши на місце події, побачили наскрізний кульовий отвір у металевих дверях. Мешканка квартири повідомила, що під час сварки співмешканець вистрілив з бойового пістолета, замкнув її в квартирі та зі зброєю втік.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник був засуджений за вбивство, розбійний напад і пограбування, 25 років він провів за ґратами. Неодноразово чоловік заявляв, що живим не здасться, а при спробі його затримати буде відстрілюватися.

Розпочавши пошуки рецидивіста, міліціонери в одній з арок у навколишніх дворах побачили чоловіка, схожого за описом на підозрюваного, який розмовляв по мобільному телефону.

Бійці "Беркута" кинулися до підозрюваного та унеможливили застосування зброї, яку чоловік тримав напоготові (зняті з запобіжників два пістолети з глушником), готуючись чинити опір правоохоронцям.

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Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Зараз слідство перевіряє власника зброї на причетність до скоєння тяжких злочинів на території Чернігівщини та держави.

За професійні дії в екстремальній ситуації усіх чотирьох бійців спецпідрозділу "Беркут", які брали участь у знешкодженні озброєного рецидивіста, заохочено грошовою винагородою.