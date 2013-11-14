У Вінниці замість штрафів водіям даішники запропонували проповідь (відео)

Новий спосіб боротьби з водіями-порушниками взяли на озброєння даішники Вінницької області. Під час чергового рейду автомобілістів карали не штрафами, а півгодинними проповідями священика. Після чого вручали Не квитанцію, а іконку.

Про це розповідають у сюжеті програми "События".

У ДАІ кажуть, що водії стали їздити акуратніше після такого ноу-хау.

"В принципі, приємно, що немає штрафу, але запам'ятаю надовго", - сказала водій Наталія.

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"Як людина живе, так вона і їздить по дорогах, - говорить отець В'ячеслав з Хрестовоздвиженського храму. - Але я не вважаю людей, які порушили правила, аморальними".