В січні-вересні Україна залучила $ 1,27 мільярда прямих інвестицій

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, на 1 жовтня 2013 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал нерезидентів), внесених в економіку України з початку інвестування, становив 56,565 млрд дол., що з розрахунку на душу населення становить 1,246 тис. дол. Інвестиції надходили з 138 країн світу.

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На кінець третього кварталу основними інвесторами України є такі країни, як Кіпр – 18,712 млрд дол. (зростання на 4,37% у третьому кварталі), Німеччина – 6,195 млрд дол. (0,49%), Нідерланди – 5,504 млрд дол. (2,38%), Російська Федерація – 3,842 млрд дол. (0,5%), Австрія – 3,216 млрд дол. (0,63%), Велика Британія – 2,724 млрд дол. (зростання 1,0%), Британські Віргінські Острови – 2,452 млрд дол. (1,41%), Франція – 1,843 млрд дол. (1,94%), Швейцарія – 1,278 млрд дол. (8,03%), Італія - 1,259 млрд дол. (12,11%).

За даними Держстату, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 17,752 млрд дол. (31,4% загального обсягу), у фінансовий сектор – 15,063 млрд дол. (26,6%).

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2013 року становила 10,403 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 жовтня 2013 року становив 66,969 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) із України в економіку країн світу на 1 жовтня 2013 року становив 6,568 млрд дол., у т.ч. в країни ЄС – 6,062 млрд дол. (92,3% загального обсягу), в країни СНД - 409,9 млн дол. (6,2%), в інші країни світу - 96,1 млн дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України надходили до 49 країн світу, переважна частка з яких належить Кіпру (88,6%).

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу і боргових інструментів) із України в економіку країн світу становив 6,772 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну (акціонерний капітал нерезидентів) у першому півріччі 2013 року становив 224 млн дол., водночас у другому кварталі зафіксовано відтік інвестицій на 390,7 млн дол. Відтік іноземного капіталу в червні цього року, за оцінками експертів, відбувся в результаті закриття операцій із продажу «Ерсте Банку» (колишній власник - Erste Group, Австрія) і «Сведбанку» (Swedbank AB, Швеція) українським власникам.

У 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік (6,480 млрд дол.). З урахуванням відтоку капіталу загальний обсяг внесених в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012 року зріс до 54,462 млрд дол. із 50,334 млрд дол. на 1 січня 2012 року.

У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше показника 2010 року.