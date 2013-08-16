Експерти: приплив прямих іноземних інвестицій може виявитися найменшим

А крім того, він не досягне заявленого експертами на початку 2013 року прогнозного показника в 5 млрд дол. Про це в коментарі УНІАН заявили аналітики низки інвестиційних компаній.

На їх думку, причинами зниження інвестиційної активності стали економічні проблеми Кіпру - найбільшого інвестора України, а також внутрішня стагнація економіки країни.

Зокрема, управляючий партнер ІК «Capital Times» Ерік Найман підкреслив: «Приплив іноземних інвестицій очікується цього року на рівні 4 млрд». При цьому, оцінюючи поточну ситуацію з інвестиційною активністю, Найман зазначив: «За даними про прямі іноземні інвестиції я більше орієнтуюся на дані НБУ. А вони показують скорочення даного показника в першому півріччі до 1,9 млрд дол. проти 2,8 млрд дол. в аналогічному періоді минулого року. Цьому сприяли проблеми на Кіпрі і стагнація української економіки».

У свою чергу аналітик ІК «Альтана Капітал» Яна Лаврик зазначила, що зниження обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну обумовлене як несприятливим інвесткліматом усередині країни, так і загальносвітовими кризовими явищами. «На нашу думку, в 2-му півріччі тенденція до зниження припливу іноземних інвестицій продовжиться», - сказала експерт.

Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій підкреслив, що динаміка прямих іноземних інвестицій давно перестала дивувати. «В умовах зарегульованої економіки і недостатньої захищеності приватної власності в країні відплив інвестицій виглядає цілком логічно. Тим паче, що якщо раніше в Україну «інвестували» олігархи, то на передвиборний період можна очікувати, що і цей приплив зміліє», - зазначив Паращій.

На його думку, розраховувати на зростання інвестицій не доводиться, а це може означати дуже негативні наслідки для економіки. «На інвестиції розраховувати не варто. Також малоймовірно, що Україна зможе вийти на зовнішні ринки. Ми прогнозуємо, що дефіцит рахунку поточних операцій буде на рівні 8% ВВП на кінець року. Як у таких умовах розвиватиметься ситуація на валютному ринку, важко передбачити. Ми розглядаємо вірогідність шокового сценарію для гривні в другому півріччі (близько 20% девальвації) на рівні 50%», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну (акціонерний капітал нерезидентів) у першому півріччі 2013 року становив 224 млн дол. Разом з тим, у другому кварталі зафіксовано чистий відплив прямих іноземних інвестицій з України на 390,7 млн дол., або на 0,7% порівняно з початком кварталу.

На 1 липня 2013 року обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку України з початку інвестування, становив 55,318 млрд дол. Інвестиції надходили зі 138 країн світу