Іноземний інвестор має почувати себе в Україні, як вдома - Клименко

Таку думку в інтерв'ю журналістам висловив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко.

Відповідаючи на запитання про те, чого чекати українським інвесторам, він сказав: «Я хочу сказати головне - те, над чим ми працюємо. Іноземний інвестор повинен себе почувати в Україні, як вдома і не відразу зрозуміти, що він у гостях. Ось це наша філософія», - сказав Клименко.

Він також підкреслив, що його завдання, як міністра, - забезпечити гідний рівень життя українців.

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«Для мене якісна робота міністерства - це робочі місця, покращення рівня життя. Я не звик оперувати категоріями, хто і що повинен зробити. Я звик оперувати категоріями, що я повинен зробити. Моє завдання - створити робочі місця, забезпечити гідну зарплату», - сказав Клименко.

При цьому він звернув увагу, що ключовим орієнтиром у роботі має стати перетворення України у гідний інвестиційний майданчик. «Наша країна повинна бути привабливою для інвестицій, щоб кожен бажаючий міг втілити тут свою мрію», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну (акціонерний капітал нерезидентів) в першому півріччі 2013 склав 224 млн дол. Разом з тим, у другому кварталі зафіксований чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України на 390,7 млн дол, або на 0,7%, порівняно з початком кварталу.

На 1 липня 2013 обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку України з початку інвестування, склав 55,318 млрд дол. Інвестиції надходили з 138 країн світу.

Разом з тим, на думку експертів, обсяг інвестицій за підсумками року виявиться найменшим порівняно з 2012 роком (6,013 млрд дол) і 2011 роком (6,480 млрд дол), а крім того, він не досягне раніше прогнозованого показника в 5 млрд дол.