У Чернігові футбольні фани застосували проти міліції сльозогінний газ

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків УМВС в області, інцидент стався у суботу, 16 листопада, ввечері на стадіоні ім. Ю.О. Гагаріна у Чернігові під час футбольного матчу між чернігівською "Десною" та харківськім "Геліосом".

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За інформацією правоохоронців, наприкінці матчу з боку від дальньої трибуни на паркан залізли молоді люди, які розвісили банер з нецензурною лайкою та запалили фаєр. Співробітники міліції, які забезпечували охорону громадського порядку в тому секторі стадіону, зробили зауваження та висловили вимогу загасити фаєр. Натомість у відповідь молоді люди почали висловлюватися на адресу міліціонерів нецензурною лайкою.

Коли міліціонери наблизилися до хуліганів впритул, щоб змусити їх спуститися з огорожі, вони застосували сльозогінний газ, а один з них ще й кинув у працівника міліції запалений фаєр.

Під час затримання хлопці чинили непокору правоохоронцям та намагалися втекти. Двох з них було затримано – 16-річного мешканця Ніжина та 20-річного мешканця Славутича. У затриманих працівники міліції вилучили 2 балончики зі сльозогінним газом та димову шашку військового зразка.

Після проходження медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння хлопців доставили до Чернігівського міського відділу міліції. Щодо них складено протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 185 "злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця". Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу в розмірі 136 грн до адміністративного арешту на строк до 15 діб. Також було складено адмінпротокол за ст. 195-6 КУпАП ("порушення порядку виробництва, зберігання перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів"), яка передбачає покарання у вигляді штрафу від 595 до 1700 грн.

Після складання адміністративних протоколів, порушників відпустили додому.

Між тим, деякі місцеві ЗМІ із посиланням на учасників інциденту повідомляють, що міліціонери самі застосували сльозогінний газ, реагуючи на поведінку футбольних фанів. У такий спосіб чернігівські ультрас протестували проти подій, пов’язаних із пресингом уболівальників зі сторони міліції та футбольних функціонерів у томі числі й інших містах України.