Україна передасть Філіппінам гуманітарну допомогу вартістю 3,5 млн гривень
В разі потреби українські спеціалісти готові розгорнути на постраждалій території мобільний госпіталь.
Уряд України прийняв рішення надати гуманітарну допомогу Республіці Філіппіни, яка постраждала внаслідок тайфуну. Відповідне розпорядження Кабінет Міністрів ухвалив 18 листопада 2013 року.
Кошти для надання допомоги будуть виділені з резервного фонду Держбюджету. Для закупівлі необхідних товарів та їх доставку до місця призначення передбачено використати майже 3,5 млн. гривень. На ці цілі кошти будуть виділені Державній службі з надзвичайних ситуацій, в тому числі й на покриття витрат Міноборони, пов’язаних з перевезенням.
Узгодити питання доставки та передачі вантажу гуманітарної допомоги доручено Міністерству закордонних справ. Зокрема, наголошувалося на готовності в разі потреби розгорнути на постраждалій території мобільний госпіталь.