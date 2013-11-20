"Сіменс" уточнив інформацію щодо співпраці з "Метінвестом"

7-го листопада було опубліковано інтерв'ю з Корнеліусом Гранігом, генеральним директором компанії «Сіменс Україна».

Коментуючи фінансову ситуацію у металургійній галузі України і, кажучи, що Метінвесту необхідне фінансування, "Cіменс" виходив із загальноприйнятого факту, що позиковий капітал дешевше власного, тому пошуки фінансування - поширена практика на світовому ринку для великих компаній з хорошою репутацією.

Концерн "Сіменс" мав на увазі загальну ситуацію на металургійному ринку і загальну нестачу ліквідних коштів, що жодним чином не означає негативних оцінок фінансової ситуації групи "Метінвест". На світовому ринку багато великих компаній відчувають труднощі з ліквідними засобами, особливо якщо їм доводиться займатися масштабною модернізацією підприємств і багато інвестувати власних та позикових коштів. Але це абсолютно не означає, що дані підприємства мають фінансові проблеми.

Компанія «Сіменс» приносить групі «Метінвест» свої вибачення.

У згаданому інтерв'ю УНІАН президент "Сіменс Україна" Корнеліус Граніг, розповідаючи про плани українських компаній про модернізацію своїх підприємств спільно з "Сіменс", висловив думку про те, що вже узгоджені проекти модернізації багатьох заводів потребують фінансування, яке українські фірми шукають у вигляді кредитів за кордоном.