Тимошенко прибере з ринку ”зайві” гривні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір скоротити грошову масу, яка стала результатом "колосальної, невиправданої емісії гривні".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора в Донецьку на зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

"У країні було здійснено колосальну, невиправдану емісію гривні. Жодна держава робити такого не має права. Тому що на базі такої емісії народжується інфляція, над якою уряд втрачає контроль", - сказала прем`єр-міністр.

Вона підкреслила, що "зараз ми вже провели дві дуже серйозних дії для того, щоб цю грошову масу, яку ми вивалили в країну, щоб зараз її можна було трохи відібрати з ринку". "Зробити так, щоб не була ця маса грошова безконтрольною в створенні інфляційних процесів", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Зараз ми згортаємо цю систему, на це піде десь близько півроку. Тому що грошей випущена величезна кількість, яка не забезпечена…", - підкреслила прем`єр-міністр.