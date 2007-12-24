Тимошенко заллє Україну імпортним бензином?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО хоче "прибрати" ввізні мита на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора в Донецьку на зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

"На кордонах поставили такі мита, які не дозволяють запускати імпортні нафтопродукти в країну. Ми хочемо скасувати ці мита і відкрити нашу країну, щоб сюди могли зайти нафтопродукти, які значно дешевше і які зіграють на зниження ціни", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що "інструменти боротьби з цим є, і ці інструменти будуть нами задіяні".

Вона акцентувала, що в країні є 5-6 монопольних підприємств – виробників основних продуктів харчування і нафтовиробників, "які домовляються про ціни, і ринок тут ні при чому". "Вони завжди знаходилися під дахом влади, це "святі корови", - зазначила прем`єр-міністр.

Вона нагадала, яку різко негативну реакцію відчувала з боку цих монополістів у 2005 році. "Я до них тільки доторкнулася, я з ними ще нічого не зробила, я тільки підступилася до них, дуже потужним нафтовиробникам", - вказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я хочу тепер, не роблячи помилок 2005 року, підібратися до них ще більш плавно, але підібратися. Але це вимагає якогось часу", - зазначила прем`єр.