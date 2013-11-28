Попов закликав київських студентів відстоювати свою думку щодо євроінтеграції

Олександр Попов на зустрічі з лідерами студентського самоврядування заявив, що позиція студентів з Євромайдана збігається з вектором зовнішньої політики керівництва країни.

"Ніколи не бійтеся висловлювати і відстоювати свою думку. Були часи в історії, коли таке було неможливо, але сьогодні наша країна одна з найдемократичніших щодо свободи висловлювань. І я переконаний, що без демократії ми не побудуємо зріле і прогресивне суспільство, і від вашої активності в цьому процесі багато що залежить ", - заявив Попов.

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Думки представників студентського активу щодо участі у Євромайдані і необхідності євроінтеграції розділилися.

Частина студентів та профспілкових лідерів закликала спочатку побудувати Європу в Україні, а потім вже думати про інтеграцію.

Звучали також думки про те, що нинішні проблеми на шляху євроінтеграції стосуються окремих положень угоди про асоціацію та завдання влади - переговорним шляхом домогтися найбільш сприятливих для України умов.

"70% студентів КПІ підтримують євроінтеграцію, хоча ми і розуміємо, що це непросто. Але нам всім необхідно вийти із зони комфорту і пережити кілька важких років заради нормального життя в майбутньому", - сказав представник КПІ Дмитро Афанасьєв, підкресливши, що участь у масових акціях все ж не повинна заважати отриманню повноцінної освіти.

Звучали й радикальніші думки.

"Я готовий до того, що за мою позицію мене можуть вигнати з вишу. Головне, щоб Україна була в Європі", - заявив представник Міжгалузевий академії управління Артем Койко.

Частина виступаючих звернула увагу на те, що має місце тиск на студентів, які беруть активну участь в акціях на Євромайдані.