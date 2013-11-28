На Євромайдані суттєво зросла кількість міліції

На Євромайдані суттєво зросла кількість правоохоронців, кордон працівників міліції зайняв першу смугу проїжджої частини Хрещатика.

Як передає кореспондент УНІАН, після прибуття студентської колони на столичний Майдан Незалежності, де проводиться акція на підтримку євроінтеграції України, кордон працівників міліції зайняв першу смугу проїжджої частини Хрещатика. Таким чином, транспортний рух по цій вулиці ускладнено. Читайте також: У Києві понад 3 тисячі студентів вирушили на Євромайдан від пам’ятника Шевченку Студентські активісти оголосили про загальностудентський збір завтра о 12.00.

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