Попов розказав, коли подорожчає проїзд у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

За його словами, нова система збору плати за проїзд, про яку вже говорила міська влада (система єдиного електронного квитка – УНІАН), буде введена не раніше, ніж з середини наступного року, а не з 1 січня 2014.

“Система ця і цей підхід потребують зміни нормативної бази. І на сьогоднішній день у нас остаточної відповіді від відомств немає щодо цього питання. Це треба пройти. Напрацьовуємо це питання. І друге - це технічне питання, необхідно встановити обладнання...”, - пояснив Попов відтермінування введення нової системи збору плати за проїзд.

В той же час він зазначив, що вирішено для початку підвищити вартість разової поїздки у громадському транспорті з початку року. “З початку року, а скоріш за все, з 1 лютого, бо ми можемо не встигнути на 1 січня, вирішено впровадити поки одну єдину зміну: підвищити разовий проїзд, але зберегти вартість проїзного квитка, який мешканець купує на місяць, квартал, рік”, - сказав Попов.

За його словами, для тих, хто використовує проїзний квиток, на деякий час ніяких змін в оплаті не буде. А той, хто буде купувати разовий квиток, сплачуватиме більше, і наразі обговорюється сума в 3 грн за одну поїздку на всі види громадського транспорту, сказав Попов.