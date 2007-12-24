Тимошенко хоче дати державні гарантії по боргах Нафтогазу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Росія зацікавлена у більш прозорій схемі газових домовленостей з Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю впливовій британській газеті “Financial Times” від 24 грудня.

“Провідний президентський кандидат в Росії, пан МЄДВЄДЄВ, публічно заявив, що російська сторона не хоче мати будь-яких непрозорих газових посередників. Він сказав, що вони готові покінчити з цими посередниками”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Газета пише, що Ю.ТИМОШЕНКО закликала укласти договори про прямі поставки газу між “Газпромом” та українською державною енергетичною групою “Нафтогаз”. Підтвердивши свою рішучість у цьому питанні, прем’єр-міністр України пообіцяла домогтися прагматичних переговорів з Москвою, щоб уникнути повторення протистояння щодо ціни газу, як це було у 2006 року, та призвело до перебоїв поставок до Європи.

“Я не повернулася в прем’єрське крісло, щоб напружувати відносини з Росією - це не є моїм наміром. Я намагатимусь запровадити відносини рівного партнерства”, - наголосила керівник українського уряду.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, її завданням буде прийняття бюджету цього тижня, а також термінове затвердження державних гарантій щодо боргових зобов’язань, щоб заспокоїти все більш роздратованих інвесторів з борговими процентами в “Нафтогазі”.

“Дуже важко починати роботу абсолютно нового уряду лише за тиждень до нового року, зокрема беручи до уваги, що накопичилось так багато проблем. Можливо, ми поб’ємо рекорд Книги рекордів Гінесса прийнявши новий бюджет протягом кількох днів”, – вважає прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, представники компаній, які керують активами кредиторів “Нафтогазу”, заявили 13 грудня у Верховній Раді про можливе оголошення після 31 грудня 2007 року технічного дефолту компанії НАК «Нафтогаз України» у зв`язку з відсутністю фінансового звіту за 2006 рік.

«Облігації, випущені компанією «Нафтогаз України», мають застереження, згідно з яким передбачається обнародування фінансових результатів року. Якщо цього не відбувається, настає технічний дефолт», - сказав керівник фонду Achmor Capital Джуліс ГРІН.

За його словами, «Нафтогаз України» зобов`язаний надати фінансову звітність до 31 грудня 2007 року.

«Після оголошення технічного дефолту існує ризик, що власники облігацій можуть зажадати повернення грошей», - пояснив старший керівник активами фонду Achmor Capital.

Керівники активами кредитних компаній вважають, що оголошення технічного дефолту НАК «Нафтогаз України» може спричинити проблему залучення в Україну зарубіжних кредитних та інвестиційних ресурсів.