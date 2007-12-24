Уряд створив робочу комісію з питань постраждалих на шахті Засядька

За дорученням першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА утворено тимчасову робочу комісію для вирішення проблемних питань постраждалих та родин загиблих гірників під час аварій на шахті ім. Засядька в Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, головне завдання роботи комісії – розв’язання проблем щодо соціального захисту, медичного та побутового обслуговування постраждалих та родин загиблих шахтарів.

Згідно з дорученням, співголовами комісії призначено виконуючого обов’язки заступника міністра праці та соціальної політики Віктора ІВАНКЕВИЧА та заступника голови Донецької облдержадміністрації Олену ПЕТРЯЄВУ. До складу комісії увійшли представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, фондів соціального страхування, громадських організацій.

Комісія має прозвітувати про результати своєї роботи до 8 січня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку в результаті трьох вибухів 18 листопада, а також 1 та 2 грудня загинув 101 шахтар і 5 рятувальників. Більше 120 працівників шахти і рятувальників були госпіталізовані.