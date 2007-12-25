Вінський звільнив керівника «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів 24 грудня ухвалив рішення звільнити керівників «Укрзалізниці» і автомобільного департаменту Міністерства транспорту і зв`язку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Конотопі міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання УНІАН про можливість кадрових змін у міністерстві, він наголосив: «Я людина, яка не вирішує заздалегідь кадрові питання, вирішуватимемо питання в міру їх виникнення».

За словами І.ВІНСЬКОГО, зараз узгоджуються кадрові пропозиції на вказані вище посади.

«Я хотів би, аби там були люди, особливо в «Укрзалізниці», які працюють на державу, а не озираються назад чи на всі боки», - відзначив міністр, додавши, що ці галузі оперують великими грошовими коштами, тому необхідне їх якісне використання.