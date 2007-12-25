Яценюк попередив ПР, що завтра поділить усе без них

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради України закрито. Завтра парламент розпочне свою роботу о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК перед закриттям пленарного засідання сказав, що фракція Партії регіонів досі не подала свої пропозиції щодо формування парламентських комітетів.

Спікер зазначив, що представники цієї фракції завернулися із проханням надати їм час до завтрашнього дня для врегулювання цього питання.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що якщо фракція Партії регіонів не внесе свої пропозиції, то завтра проект постанови про формування комітетів буде проголосований навіть за підписами лідерів чотирьох фракцій.

«Я сподіваюся, що завтра цей процес завершиться», - сказав він.