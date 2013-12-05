Уряд створить комісію з впровадження положень Угоди про асоціацію з ЄС

Про це йдеться у відповідному дорученні до керівників відомств економічного блоку уряду, повідомляє прес-служба першого віце-прем'єр-міністра

Арбузов доручив підготувати позиційний документ щодо підготовки та імплементації парафованого проекту Угоди про асоціацію.

Документ повинен враховувати підходи ЄС до консультацій щодо умов підписання Угоди та макроекономічної ситуації в Україні, прогнозів впливу тарифної лібералізації на формування дохідної частини Державного бюджету.

Також він повинен враховувати оцінку вартості розробки та запровадження законодавчих актів, які повинні бути приведені у відповідність до законодавства ЄС, а також аналіз впливу режиму вільної торгівлі з ЄС на формування експортної номенклатури при торгівлі з державами-членами СНД і країнами Митного союзу.

Крім того в документі має бути взято до відома залучення фінансової та технічної допомоги ЄС, міжнародних фінансових організацій та країн-донорів для імплементації Угоди.

Крім того, Арбузов доручив міністру економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову і урядовому уповноваженому з питань європейської інтеграції Валерію Пятницькому підготувати і подати пакет документів щодо проведення консультацій членів міжвідомчої групи з представниками Європейської комісії (9-10 грудня 2013 року).

У них повинен бути передбачений графік імплементації парафованого Угоди про асоціацію, а також узгодження аспектів його імплементації, у тому числі в рамках підготовки Дорожньої карти.