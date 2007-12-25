Яценюк: швидко голосуємо комітети і до Тимошенко

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК та лідери фракцій парламенту завтра візьмуть участь у засіданні Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив сьогодні перед закриттям пленарного засідання ВР.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що засідання Кабміну розпочнеться об 12.00. При цьому о 10.00, за словами А.ЯЦЕНЮКА, Верховна Рада розпочне свою роботу з тим, щоб ухвалити постанову щодо формування парламентських комітетів та керівництва ВР.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, після ухвалення постанови в роботі парламенту буде оголошено перерву до четверга, 27 грудня.

Він також наголосив, що на засіданні Кабміну планується обговорити питання щодо ухвалення проекту державного бюджету на 2008 рік.

При цьому, як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, завтра на розширеному засіданні уряду, яке розпочнеться о 12.00 розглядатиметься проект Закону України „Про державний бюджет України на 2008 рік”.