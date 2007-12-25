Якщо Ющенко хоче співпраці, говорити треба з Януковичем, а не Богатирьовою

Представник Партії регіонів Анатолій ТОЛСТОУХОВ заявляє, що якщо Раїса БОГАТИРЬОВА погодиться на посаду секретаря РНБО, їй потрібно буде визначитися із своїм членством в партії.

Про це А.ТОЛСТОУХОВ заявив сьогодні в ефірі “5-го каналу”.

"Політрада партії радила відмовитись від такого кроку, бо партія в опозиції. А пропозицію робили не партії, а особисто Раїсі Василівні", - сказав він.

"Це має бути її вибір. Якщо вона його зробила, то їй треба визначитись з своєю партійністю. Потрібно робити вибір", - додав А.ТОЛСТОУХОВ.

Водночас, відповідаючи на питання, чи не є це ультиматумом, А.ТОЛСТОУХОВ відповів: "Ніхто нікому не давав ніяких сигналів, серйозні люди самі мають розуміти".

"Якщо БОГАТИРЬОВА стане гарним секретарем РНБО, ми будемо радіти. Але не можна, виходячи на футбольне поле, грати в баскетбол. Якщо партія в опозиції, то, як мінімум, людина, яка отримує пропозицію працювати в іншому органі такої ваги, ставить про це до відома, приймається рішення", - зазначив він.

А.ТОЛСТОУХОВ також висловив думку, що, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО зацікавлений в співпраці з Партією регіонів і реалізовувати тезу про те, що Україна має бути одна, розмова мала відбутися з лідером партії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, передає “Українська правда”.