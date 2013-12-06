Банкір: політична ситуація не впливає на роботу фінансових установ

Банкір додав , що Національний банк в щоденному режимі бачить звітність учасників ринку, тому завжди оперативно може вжити заходів для попередження кризових ситуацій.

«Ніяких збоїв у роботі немає , всі платежі проходять чітко в тому часовому лагу, який встановлює Нацбанк. Є реальна форма звітності , по якій видно , як банківські установи виконують свої зобов'язання. Якби в Національному банку була така інформація , думаю , ці банки отримали б вже хоча б якесь попередження, але я , як директор НАБУ, про такі випадки не знаю » , - розповів Мамедов. Він зазначив , що відбуваються в Україні події технічно не роблять впливу на роботу фінансових установ, але призводять до загальної нервозності серед клієнтів банків , які можуть приймати рішення, засновані на емоціях.

«Ми розуміємо , що ці події , які відбуваються, вони негативно впливають на банківську систему , тому що люди починають переживати , бачачи все , що відбувається навколо. Але я не бачу ніяких побоювань для клієнтів і вважаю , що банківська система на сьогоднішній день не піддається ніяким складнощів , достатньо ліквідності , досить професійно поводиться Національний банк, - розповів виконавчий директор НАБУ. Мамедов додав , що сьогодні безвідповідальні політики намагаються провокувати своїми заявами ситуацію, щоб у країні виникла не тільки політична, а й фінансова напруженість.

Керівник НАБУ звернув увагу на розважливе поведінку вкладників: обсяги депозитів у банківській системі не зменшуються, люди не скуповують в паніці долари, розуміючи, що емоційні рішення приведуть лише до втрат, а ситуація незабаром стабілізується. Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило про високий рівень стійкості українських банківських установ до макроекономічних змін. Це пояснюється проведеної за останні п'ять років рекапіталізацією сектора , зниження рівня ризиковості кредитних портфелів і більш низьким зовнішнім боргом. Також в банківській системі суттєво знизилися валютні ризики.