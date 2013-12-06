Долар на міжбанку відкотився до 8,249 грн

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2500 / 10, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2503 / 07. У Росії курс долар-рубль впав , і до 12:00 встановився на рівні 32,9020 ( -0.1230 ).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3662 / 64, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,2565 / 11,2925 , до 12:00 ціни склали 11,2570 / 11,2755.