Ціни на українські промтовари в листопаді знизилися на 1,3%

В Україні ціни виробників промислової продукції в листопаді 2013 року порівняно з жовтнем скоротилися на 1,3%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (порівняно з листопадом 2012 року) ціни виробників промпродукції скоротилися на 0,5%, з початку року (листопад 2013 року проти грудня 2012 року) ціни збільшилися на 1%.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в жовтні 2013 року порівняно з вереснем зросли на 0,2%, у річному виразі (порівняно з жовтнем 2012 року) ціни виробників промпродукції зросли на 0,8%, із початку року (жовтень 2013 року до грудня 2012 року) зростання цін становило 2,3%.

Ціни виробників промпродукції в Україні в грудні 2012 року порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.