У Криму затримали педофіла, який ховав хлопчика в дивані

Як повідомила УНІАН прес-служба кримського управління МВС, 38-річний чоловік близько тижня тому вивіз дитину з Луганська й утримував її на орендованій квартирі. Хлопчик був із неблагополучної сім'ї.

«Дитину переховував у дивані. Хлопчик був роздягнений і переляканий. Він розповів, що познайомився з Денисом (так усім відрекомендовувався підозрюваний) у Луганську, в комп'ютерному клубі. Дитина поскаржилася новому знайомому на те, як йому важко живеться в сім'ї, й чоловік запропонував йому виїхати жити з ним на Південний берег Криму», - йдеться в повідомленні.

За даними міліції, підозрюваний чоловік перебуває в розшуку на території сусідньої держави за скоєння насильницьких дій сексуального характеру стосовно дитини. В Україні він переховувався під чужим ім'ям, купив підроблений паспорт у Луганську через Інтернет.

Дії підозрюваного на даний момент кваліфіковано за ч.1, 3 ст.358 Кримінального кодексу (підроблення посвідчення або іншого документа й використання свідомо підробленого документа), а також за ч. 2 с. 146 КК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені стосовно малолітнього). Йому загрожує до п'яти років в'язниці.