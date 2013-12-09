Українець став віце-президентом Міжнародного Парламенту Безпеки і Миру

На якому було обрано Президента Міжнародного Парламенту Безпеки і Миру Евгеніо Лая, а віце-президентом обрано українця Валерія Євдокимова.

Довідка. Міжнародний Парламент Безпеки і Миру - міжурядовий міжнародний інститут, сформований з двох органів, кожен орган складається з 400 сенаторів і однієї Асамблеї, всі вони складаються з 800 представників, що обираються кожні п'ять років, в той же самий час президент призначає осіб на кілька дипломатичних посад, Представників, радників або дипломатів, що представляють цілий орган, призначає на ранг Посла (головного), і вони всі сприяють підвищенню дипломатичного імунітету з міжнародним законом і нормою, встановленими усіма державами світу.