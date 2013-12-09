На Закарпатті на дорогу "Мукачево - Рогатин - Львів" зійшла лавина, рух обмежено

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України з посиланням на прес-службу ДАІ Закарпатської області, сходження лавини відбулося на 153 км автодороги державного значення Н-09 «Мукачево - Рогатин - Львів» (Рахівський район).

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Рух великовагового та пасажирського транспорту тимчасово обмежено. Проїзд легкового транспорту забезпечується силами Державтоінспекції в ручному режимі.

ДАІ звертається до водіїв з проханням бути дуже уважними та обережними в зв’язку з складними погодними умовами.