На Закарпатті на дорогу "Мукачево - Рогатин - Львів" зійшла лавина, рух обмежено
15:38, 09 грудня 2013Суспільство
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У Закарпатській області на автодорозі «Мукачево - Рогатин - Львів» відбулося сходження лавини
На дорогу зійшла лавина / Фото: МНС
Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України з посиланням на прес-службу ДАІ Закарпатської області, сходження лавини відбулося на 153 км автодороги державного значення Н-09 «Мукачево - Рогатин - Львів» (Рахівський район).
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Рух великовагового та пасажирського транспорту тимчасово обмежено. Проїзд легкового транспорту забезпечується силами Державтоінспекції в ручному режимі.
ДАІ звертається до водіїв з проханням бути дуже уважними та обережними в зв’язку з складними погодними умовами.
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