Через потужні снігові бурі у США загинули люди, скасовано 2 тисячі авіарейсів

Снігові бурі, що обрушилися в неділю одночасно на південні і північно-східні райони США, призвели до скасування понад 2 тисяч авіарейсів, через негоду загинули, щонайменше, п'ять жителів країни, повідомляє в ніч на понеділок РІА Новости з посиланням на сайт газети Los Angeles Times.

Більшість авіарейсів - більше тисячі - були скасовані в міжнародному аеропорту міста Даллас в штаті Техас. Жертвами розгулу стихії в Далласі і його околицях в неділю стали не менше трьох осіб: 26-річний чоловік загинув у ДТП, коли його машина з'їхала зі слизької дороги і врізалася в дерево, 75-річна жінка померла після падіння на льоду у дворі свого будинку, ще одна мешканка Далласа смерть замерзла на вулиці.

На тему: У США зіткнулися 50 автомобілів

Раніше повідомлялося, що в штаті Пенсільванія на північному сході США сильний снігопад призвів до ДТП за участю 50 автомобілів, в якому загинула, щонайменше, одна людина. Ще один водій став жертвою ДТП в штаті Вісконсін.

За інформацією телеканалу ABC, снігопади в сусідньому з Пенсільванією штаті Делавер у неділю стали причиною заторів і ДТП на декількох автомагістралях, деякі шосе виявилися практично непрохідними. Поліцейські рекомендують жителям штату по можливості не виїжджати на автомагістралі без крайньої необхідності.