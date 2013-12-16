ЗМІ: Українці почали брати менше кредитів

Водночас, учасники ринку сподіваються, що в грудні ситуація покращиться за рахунок передноворічного збільшення видачі кредитів на купівлю техніки, повідомляє Комерсант-Україна.

У листопаді попит українців на гривневі кредити знизився: за місяць вони позичили у банків на 1,4 млрд грн більше, ніж погасили свої борги, повідомили в п'ятницю в НБУ. Це один з мінімальних показників приросту роздрібного кредитного портфеля в цьому році. Менше кредитів у Національному банку видали лише в лютому (0,6 млрд грн) і березні (1,3 млрд грн). У вересні -жовтні гривневий кредитний портфель зростав на 2,1 млрд грн на місяць, пік був у червні - 7 млрд грн. З початку року портфель виріс на 19,9 млрд грн (+20 %).

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Валютний портфель, як і раніше, знижувався - у листопаді на 2,8 млрд грн (-3,9 %), а з початку року - на 15,1 млрд грн (-18,1 %). Валютний роздрібний портфель скорочується з 2009 року, однак якщо в попередні чотири роки він зменшувався на 26-29 млрд грн на рік, то за 11 місяців 2013 року він скоротився всього на 15,1 млрд грн.