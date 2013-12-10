Активи банків у листопаді зросли на 1,8%

За інформацією НБУ, з початку року зростання активів банківської системи становило 139 млрд грн, або 12,33%. Загальні активи банків у листопаді порівняно з жовтнем зросли на 22 млрд грн, або на 1,6%, - до 1,400 трлн грн, із початку року зростання становило 132 млрд грн, або 10,41%.

У структурі загальних активів надані кредити становили 63,6%, вкладення в цінні папери - 9,1%, дебіторська заборгованість - 7%, кореспондентські рахунки в інших банках - 5,6%, готівкові кошти, банківські метали й кошти в Нацбанку - 5,1%, основні кошти і нематеріальні активи - 4,1%, нараховані доходи до отримання - 3,9%.

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Зобов'язання банків у листопаді зросли на 20 млрд грн, або на 1,88%, - до 1,082 трлн грн, зокрема кошти фізосіб становили 432,5 млрд грн, або 40%, кошти суб'єктів господарювання - 217,6 млрд грн, або 20,1%, міжбанківські кредити і депозити - 107 млрд грн, або 9,9%.

Капітал банків у листопаді зріс на 1,6 млрд грн, або на 0,88%, - до 183,9 млрд грн і становив 14,5% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків не змінився і становить 183,5 млрд грн.

Станом на 1 грудня 2013 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк України, один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в жовтні 2013 року порівняно з вереснем зросли на 0,8% - до 1,244 трлн грн, із початку року зростання активів становило 10,4%. Загальні активи банків у жовтні порівняно з вереснем зросли на 0,8% - до 1,378 трлн грн, із початку року зростання становило 8,7%.

У 2012 році активи банків зросли на 6,4% порівняно з 2011 роком - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.