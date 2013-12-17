За рік українців поменшало більш ніж на 100 тисяч

Чисельність населення України станом на 1 листопада цього року становила 45 млн. 447 тис. чоловік, що на 8055 чоловік менше показника на 1 жовтня і на 113 тис. 245 громадян менше показника на 1 листопада 2012 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Тенденція до скорочення населення, за даними Держстату, зберігається. Порівняно з показником чисельності населення на 1 листопада 2011 року населення скоротилося на 210 тис. 216 чоловік.

У січні-жовтні цього року показник природного спаду населення становив 128 878 чоловік.

Кількість громадян України, які народилися, в січні–жовтні цього року становила 422 тис. 306 чоловік. Кількість померлих за цей період становила 551 тис. 184 чоловік.

Станом на 1 листопада кількість міського населення становила 31 млн. 338 тис. чоловік, сільського – 14 млн. 109 тис. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України на 1 жовтня становила 45,455 млн. чоловік. Чисельність населення України станом на 1 вересня 2013 року становила 45,461 тис. чоловік, що на 3,3 тис. менше показника на 1 серпня цього року і на 97,4 тис. менше, ніж на аналогічну дату минулого року.