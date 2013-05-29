Кількість українців, які виїжджають за кордон на заробітки, скорочується - ЗМІ

В останні роки кількість трудових мігрантів скоротилася з 1,5 млн до менше 1,2 млн людей. І хоча знайти роботу стало складніше, за неї українцям все ще платять втричі більше, ніж в Україні - в середньому $ 930 на місяць. Експерти прогнозують, що в найближчі два-три роки міграційний потік не зросте: молоді без стажу складно знайти підходящу роботу, а українці середнього віку, які хотіли працевлаштуватися за кордоном, вже спробували свої шанси, пише газета Коммерсант-Україна.

Вчора Держстат та Інститут демографії Національної академії наук України (НАНУ) представили результати другого масштабного дослідження трудової міграції українців, проведеного за рахунок ЄС. Ними було опитано 45,5 тис. осіб у віці від 15 до 70 років, що мешкають в усіх регіонах України. Дослідження показало, що з січня 2010 року по середину червня 2012 року за кордоном з метою заробітку перебувало 1,2 млн громадян (3,4% населення зазначеного віку).

З них 98,2% вже працювали, а 1,8% шукали роботу. Слід зазначити, що перша хвиля дослідження за 2005-2008 роки показала більш високий рівень трудової міграції - 1,5 млн осіб. Але тоді опитувалося лише населення працездатного віку з шести західних областей. Це спотворило екстрапольовані на всю країну дані, оскільки на заході України рівень трудової міграції вище: у II півріччі 70% жителів західних областей, які планували виїхати за кордон, збиралися зробити це саме з метою роботи; друге місце зайняли жителі півдня країни з показником 48, 6%.

Однак скорочення міграції викликано і реальними факторами: світовою економічною кризою і звуженням можливостей для працевлаштування за кордоном, каже директор Інституту демографії та соціологічних досліджень НАНУ Елла Лібанова. Географічні уподобання трудових мігрантів у порівнянні з 2005-2008 роками змінилися незначно. Росія все ще залишається основним реципієнтом робочої сили - 43%. Але міграційні потоки українців у цю країну скорочуються (-5%) на тлі зростання трудової міграції до Польщі (зростання за 2,5 року на 6,3%), Чехії (+1%) та Іспанії (+1,8%).