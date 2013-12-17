ЗВТ між Молдовою та ЄС матиме позитивний вплив на Придністров'я - голова представництва ЄС

Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі між Молдовою та Європейським Союзом матиме позитивний вплив на бізнес Придністров'я і посилить експорт з Придністров'я до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на конференції щодо “Східного партнерства” заявив голова Представництва ЄС у Молдові Тіркка Тапіола.

“Підприємці Придністров'я збільшили свій експорт до ЄС. Ми хочемо, щоб вигоди від глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС відчувалися на двох берегах Дністра. Ми бачимо потенціал до взаємоінтересів”, - сказав Тапіола.

“Ми хочемо бути більш і більш активними у побудові мостів, у пошуку спільних інтересів і через Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Ми будемо ближчими до вирішення конфлікту”, - сказав європейський дипломат.

За словами Тапіоли, Придністровський конфлікт був спровокований меркантильними інтересами еліт. «Україна зараз показує, що цей пострадянський тип політики доживає кінця. Пересічні люди і населення будуть відігрвати все більшу й більшу роль у політиці, як ми бачимо сьогодні на українському прикладі. Те саме буде стосуватися і ситуації з Придністров'ям», - зазначив він.

На конференції йшлося, що понад 50% придністровського експорту спрямовується до ЄС або на правий берег Дністра.

Тапіола також сказав, що зменшення контролю на розподільчій лінії вздовж Дністра дуже полегшило ситуацію власникам українських та російських паспортів у Придністров'ї.

Власники молдавських паспортів зможуть їздити до ЄС без віз, як очікується, з 2015 року після того, як нещодавно Єврокомісія погодилась на запровадження безвізового режиму з Молдовою.

Молдова та ЄС парафували Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі наприкінці листопада. Як очікують, угоду буде підписано восени наступного року.