ЗВТ між Молдовою та ЄС матиме позитивний вплив на Придністров'я - голова представництва ЄС
Представник ЄС вважає, що Придністровський конфлікт був спровокований меркантильними інтересами еліт.
Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі між Молдовою та Європейським Союзом матиме позитивний вплив на бізнес Придністров'я і посилить експорт з Придністров'я до ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на конференції щодо “Східного партнерства” заявив голова Представництва ЄС у Молдові Тіркка Тапіола.
“Підприємці Придністров'я збільшили свій експорт до ЄС. Ми хочемо, щоб вигоди від глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС відчувалися на двох берегах Дністра. Ми бачимо потенціал до взаємоінтересів”, - сказав Тапіола.
“Ми хочемо бути більш і більш активними у побудові мостів, у пошуку спільних інтересів і через Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Ми будемо ближчими до вирішення конфлікту”, - сказав європейський дипломат.
За словами Тапіоли, Придністровський конфлікт був спровокований меркантильними інтересами еліт. «Україна зараз показує, що цей пострадянський тип політики доживає кінця. Пересічні люди і населення будуть відігрвати все більшу й більшу роль у політиці, як ми бачимо сьогодні на українському прикладі. Те саме буде стосуватися і ситуації з Придністров'ям», - зазначив він.
На конференції йшлося, що понад 50% придністровського експорту спрямовується до ЄС або на правий берег Дністра.
Тапіола також сказав, що зменшення контролю на розподільчій лінії вздовж Дністра дуже полегшило ситуацію власникам українських та російських паспортів у Придністров'ї.
Власники молдавських паспортів зможуть їздити до ЄС без віз, як очікується, з 2015 року після того, як нещодавно Єврокомісія погодилась на запровадження безвізового режиму з Молдовою.
Молдова та ЄС парафували Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі наприкінці листопада. Як очікують, угоду буде підписано восени наступного року.