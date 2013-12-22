Кількість загиблих під час пожежі на ринку в Києві зросла до чотирьох (фото, відео)
Кількість загиблих в результаті пожежі на території ринку оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією “Ринок Столичний” у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району зросла до чотирьох
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповідно до інформації станом на 13.00 22 грудня під час розбирання конструкцій складського приміщення на території зазначеного ринку працівники ДСНС виявили тіла ще двох загиблих - чоловіка та жінки.
Зазначається, що роботи з розбирання конструкцій на місці пожежі тривають.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на території ринку «Столичний» виникла вчора, 21 грудня. Пожежу загальною площею 3 тис. кв. м. було локалізовано о 19.15, а ліквідовано о 20.35.
До ліквідації пожежі залучалися 120 працівників ДСНС і 26 одиниць техніки.
Спочатку інформувалось, що під час пожежі загинула 1 людина, ще 2 постраждали.
Станом на 9.30 сьогоднішнього дня, повідомили згодом в ДСНС, під час розбирання конструкцій складського приміщення на території ринку «Столичний» рятувальники виявили тіло жінки.
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