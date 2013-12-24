Закон, що «амністує» євромайданівців неможливо реалізувати – заступник голови Вищого спецсуду

Про це йдеться у коментарі члена Ради суддів України, заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ Павла Гвоздика, розміщеному на офіційному сайті ВССУ.

Зокрема, у відповідному повідомленні йдеться, що Гвоздик зазначає: даний закон «не може бути застосований на практиці ні правоохоронними органами, ні судом через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».

Гвоздик посилається на те, що Законом від 19 грудня 2013 року чітко не визначено коло осіб, на яких він поширюється, оскільки вжитий термін «учасники акцій протесту та масових заходів» не дозволяє визначити, кого саме слід вважати такими. Також незрозуміло, які масові заходи маються на увазі в Законі, оскільки в зазначений у ньому період часу на території України відбувалася велика кількість концертів, виставок, спортивно-видовищних та інших «масових заходів».

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Крім того, Кримінальний кодекс України містить вичерпний перелік випадків звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому такі випадки можуть міститися виключно в цьому Кодексі.

«Ухвалений 19 грудня 2013 року Закон передбачає фактично новий вид звільнення від кримінальної відповідальності, який при цьому не передбачений Кримінальним кодексом України. Як наслідок, у Кримінальному процесуальному кодексі України відсутня й процедура його застосування. Отже, в українському законодавстві просто немає норм, які регулюють процедуру ініціювання, розгляду, прийняття рішення про звільнення від відповідальності згідно з положеннями ухваленого Закону, оскарження прийнятих рішень, визначення посадових осіб, які мають здійснювати відповідні дії, тощо», - йдеться у коментарі Гвоздика.

Водночас, заступник Голови ВССУ підкреслює, що на сьогодні єдиним видом звільнення від відповідальності, який може відбутися за рішенням Верховної Ради України, є амністія. «Проте в ухваленому Законі амністія не згадується, а його положення майже повністю не відповідають законодавству, що регулює питання її застосування (наприклад, амністованим може бути виключно особа, визнана винною у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, а ухвалений Закон дозволяє звільняти від відповідальності й підозрюваних під час досудового розслідування)».

Також, наголошує Гвоздик, неможливо реалізувати положення Закону, які забороняють відкривати нові кримінальні провадження: « По-перше, кримінальні провадження згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України не відкриваються, оскільки на цій стадії процесу немає необхідності приймати будь-яке окреме рішення, у тому числі про «відкриття кримінального провадження». По-друге, досудове розслідування розпочинається після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань безальтернативно, тобто фактично в автоматичному режимі».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», який Верховна Рада України ухвалила 19 грудня.

Законом “Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” передбачається, що учасники акцій протестів та масових заходів визнаються такими, що не мають судимості.

Законом народних депутатів від “Батьківщини” Павла Петренка, УДАРУ — Валерія Карпунцова, “Свободи” - Олега Махніцького та ПР — Юрія Мірошниченка та Нестора Шуфрича передбачається звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом.

Всі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень відкриті з приводу визначених вище подій підлягають закриттю.

Крім того, нові кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних порушень не можуть бути відкриті з приводу подій, визначених ст. 1 цього закону.

Також особи притягнуті до кримінальної відповідальності, відповідальності за адміністративні правопорушення з приводу подій визначених ст. 1 цього закону підлягають звільненню від відповідальності та визнаються такими, що не мають судимості, відповідальності за адміністративні правопорушення.

Уповноваженим органам передбачається прийняти рішення, що випливають з цього закону, протягом 10 днів з дня набрання чинності цим законом.

Довідка УНІАН. У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли більше півмільйона осіб.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.